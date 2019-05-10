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Kilis’te kardeşlik sofrasında 5 bin kişi iftarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 20:58 | Son Güncelleme

Kilis’te Laleli Sanayici İşadamları Derneği tarafından 5 bin kişilik iftar yemeği verildi.

Kilis’te kardeşlik sofrasında 5 bin kişi iftarını açtı

Kilis’te Laleli Sanayici İşadamları Derneği tarafından 5 bin kişilik iftar yemeği verildi. Yemeğe Suriyeli ile Kilisli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi ve Laleli Sanayici İşadamları Derneği (LASİAD) işbirliğiyle, Kilis’te 5 bin kişilik iftar verildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki iftar programına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri kardeşlik sofrasını bugün Kilis’te kurduklarını ifade ederek, “Kilis şahane bir şehir, zaten halkın buradaki durumundan da bunu görebiliyoruz. Kilis Ensar şehri, Kilisli kardeşlerimizle beraber olmak Suriyeli kardeşlerimizle aynı sofrada oturmak, bizim için şahane bir duygudur.” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Laleli Sanayici İşadamları Derneği tarafından organize edilen Kilis Belediyesi tarafından desteklenen Kilis Valiliğinin himayesinde iftar programı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Ben öncelikle vesile olan insanlara teşekkür ediyorum. Kilis halkına teşekkür ediyorum, bizleri yalnız bırakmadılar. Hakikaten maneviyatı yüksek bir ortam emeği geçen buraya gelen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kilis’te kardeşlik sofrasında 5 bin kişi iftarını açtı

Kilis’te kardeşlik sofrasında 5 bin kişi iftarını açtı

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