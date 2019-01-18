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Kilis'te karne alan öğrencilere bisiklet hediye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 20:25 | Son Güncelleme

KİLİS Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında karne hediyesi olarak çocuklara 500 bisiklet dağıtıldı.  7 Aralık stadında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bugünde çocuklarımıza Karne hediyesi olarak Bisiklet dağıtımına devam ediyoruz.

KİLİS Belediyesi tarafından başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında karne hediyesi olarak çocuklara 500 bisiklet dağıtıldı.
7 Aralık stadında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, "Bugünde çocuklarımıza Karne hediyesi olarak Bisiklet dağıtımına devam ediyoruz. Bugün sevinçli bir günümüz Çocuklar Karnelerini aldı Karneye hediye lazım ne demişler dedelerimiz sabreden derviş muradına ermiş. Birileri laf konuşur birileri icraat yapar biz icraat yapıyoruz ve sözümüzün arkasındayız. 15 bin eve 15 bin bisiklet kampanyamız devam ediyor. Bu hafta sadece 2 bin, bir haftada 2 bin bisiklet dağıtıyoruz. Bugün karneyi aldılar karnede zayıf olmayacak, zayıf olanlar varsa ikinci dönem zayıf getirmeyecek, zayıf olan teşekkür, teşekkür alanlarda taktir alacak ve yakınlarınızda sigara içenlere sigarayı bıraktıracaksınız" dedi.
Kilis Valisi Recep Soytürk ise, "Sevgili öğrenciler bugün karneleri aldık başkanımızda bisikletleri hazırladı ama çok şart koydu, karnede takdir olacak, sigarayı bıraktıracak. Tebrik ediyorum çok güzel bir uygulama. Herkesi tebrik ediyorum bundan sonra daha çok çalışacağız çünkü çalışmaya ihtiyacımız var. Günde 2 saat mi çalışıyoruz 3 saat çalışacağız. Biz Kilis olarak daha ileriye gitmek istiyoruz daha farklı olmak istiyoruz" diye konuştu
Konuşmaların ardından öğrencilere bisiklet dağıtıldı.

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