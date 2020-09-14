HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kilis’te korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

Kilis’te korona virüs denetimleri sıklaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:56 | Son Güncelleme

Kilis’te polis kent genelinde oluşturduğu uygulama noktalarında maske ve sosyal mesafe kuralları ile izolasyona uyulup uyulmadığını denetliyor.İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan çeşitli şubelerden polis ekipleri, kent merkezinde 7 noktada motosiklet ile araçları durduruyor.

Kilis’te polis kent genelinde oluşturduğu uygulama noktalarında maske ve sosyal mesafe kuralları ile izolasyona uyulup uyulmadığını denetliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan çeşitli şubelerden polis ekipleri, kent merkezinde 7 noktada motosiklet ile araçları durduruyor. Sürücülerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL, idari para cezası kesilirken, karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor. Ayrıca motorize polis ekipleri sokaklarda devriye gezerek, kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu söylemek 'hakaret' suçu sayılacakYargıtay'dan emsal karar! Bunu söylemek 'hakaret' suçu sayılacak
İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?İş yerinde ve araba kullanırken maske takmak zorunlu mu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
İlginizi Çekebilir
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
Diğer Haberler
Yer: İzmir... Burada sadece 5 kişi yaşıyor! 'Kendinden sosyal mesafeli' köy
Burada isteselerde sosyal mesafeyi aşmaları zor çünkü...
Dünya’nın en derin 4’üncü mağarası Ilgarini’de insan kemikleri bulundu
Burası dünyada 4'üncü... İnsan kemikleri bulundu
Fahrettin Altun: Gereken cevap en sert şekilde verilecektir
'Gereken cevap en sert şekilde verilecektir'
Yargıtay’dan ilginç hakaret kararı! 'Artistlik yapma' dedi...
Yargıtay'dan emsal karar! Bunu söylemek 'hakaret' suçu sayılacak
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı: Islak olarak kullanmayın
Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı
Küçük Emir sokakta oynarken dehşeti yaşadı! Hızla gelip çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı
Küçük Emir sokakta oynarken dehşeti yaşadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.