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Kilis'te "KOSGEB destekleri ve sınır ticareti" konulu toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 19:14 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk: - "Şu anda valilikten ticari izin alarak karşı tarafa gidebiliyor ve oradaki ürünü getirebiliyorsunuz. Ancak Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kapıda gümrük vergisi almak kaydıyla. Biz bu verginin alınmaması yönünde hem resmi hem de sözlü görüşmeler yaptık"

KİLİS (AA) - Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) tarafından düzenlenen "KOSGEB destekleri ve sınır ticareti" konulu toplantı, iş adamlarını bir araya getirdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, KİTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada Kilis denince akla ilk olarak sınır ticaretinin geldiğini belirterek, "Gerçekten bununla ilgili çok gayret ve özen gösteriyoruz. Öncüpınar Sınır Kapısı normalde Türk tırlarına kapalıydı. Şükür şu anda çok rahatlıkla içeriye girip çıkıyorlar." dedi.

Vali Soytürk, yaptıkları girişimler sonucu birkaç hafta içerisinde Suriye tarafına geçecek araçların dönüşte 250 litre mazot almaya başlayabileceğini belirtti.

Terör unsurlarından arındırılan güvenli bölgeden 18'i tarım ürünü olmak üzere toplam 19 kalem malzemenin valilik tarafından akredite edilmiş olan firmalar aracılığıyla gümrükten rahat bir şekilde getirildiğini ifade eden Soytürk, şunları söyledi:

"Şu anda valilikten ticari izin alarak karşı tarafa gidebiliyor ve oradaki ürünü getirebiliyorsunuz. Ancak Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kapıda gümrük vergisi almak kaydıyla. Biz bu verginin alınmaması yönünde hem resmi hem de sözlü görüşmeler yaptık. Hem Ticaret Bakanlığımız hem de İçişleri Bakanlığımız sağ olsun takip ediyor. Bir an önce olsun ve gerçekleştirelim istiyoruz. O hareketlilik sağlansın istiyoruz.”

Suriye tarafında yolları tamir ettiklerini anlatan Soytürk, ”Karşı taraftaki yollar çok kötüydü, karşı taraftaki meclise dağıtılan gümrük gelirlerini biz projelendirdik ve önemli yollar yaptık. Afrin'den Azez'e bugün itibarıyla çok rahat gelebilirsiniz. Çat mevkisindeki bozuk yollar onarıldı. Azez, Soran ve İtimat'a kadar gayet güzel yol yapıldı. Mare-Kelcibrin arasında güzel bir yol yapıldı. Aktarin ve Çobanbey’de de yollar yapılması planlanıyor. Bu, askeri güvenlik açısından önemli bir kriter, aynı zamanda ticaretin gelişmesi için yollar olması lazım. Ticaret orada gelişsin ki ürünlerini yeteri kadar paraya satsınlar. Biz oraya yardım için herhangi bir ürün getirmek zorunda kalmayalım. Hatta ticaretten vergi alalım, oranın altyapısını yapalım istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Soytürk, kendisini heyecanlandıran başka bir konunun da Kilis Zeytinyağı olduğunu, bununla ilgili de ciddi adımlar atacaklarını söyledi.

Kilis zeytinyağının özel bir çeşit olduğunu ancak üretimi, sıkımı, saklaması ve pazarlanması aşamalarında yapılan hatalar nedeniyle değerinde satışının yapılamadığını ifade eden Soytürk, "Sonuçta pırlantayı kömür fiyatına satıyoruz. Bunu nasıl düzetebiliriz, vatandaşa daha çok nasıl para kazandırabiliriz, o yöntem üzerinden gitmeyi kararlaştırdık." diye konuştu.

Kilis’in eğitim sorunlarına da değinen Soytürk, konuyla ilgili ciddi adımlar attıklarını ve belediyenin de desteğiyle 90 dönümlük bir alanda çeşitli eğitim kurumları inşa etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da sınır ticaretinin geliştirilmesi adına valilik tarafından iş insanlarına sağlanan kolaylıkların sevindirici olduğunu söyledi.

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Kilis Kilis Valisi Recep Soytürk Sınır Ticareti

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