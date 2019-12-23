Kilis'te "KOSGEB destekleri ve sınır ticareti" konulu toplantı

KİLİS (AA) - Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) tarafından düzenlenen "KOSGEB destekleri ve sınır ticareti" konulu toplantı, iş adamlarını bir araya getirdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, KİTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada Kilis denince akla ilk olarak sınır ticaretinin geldiğini belirterek, "Gerçekten bununla ilgili çok gayret ve özen gösteriyoruz. Öncüpınar Sınır Kapısı normalde Türk tırlarına kapalıydı. Şükür şu anda çok rahatlıkla içeriye girip çıkıyorlar." dedi.

Vali Soytürk, yaptıkları girişimler sonucu birkaç hafta içerisinde Suriye tarafına geçecek araçların dönüşte 250 litre mazot almaya başlayabileceğini belirtti.

Terör unsurlarından arındırılan güvenli bölgeden 18'i tarım ürünü olmak üzere toplam 19 kalem malzemenin valilik tarafından akredite edilmiş olan firmalar aracılığıyla gümrükten rahat bir şekilde getirildiğini ifade eden Soytürk, şunları söyledi:

"Şu anda valilikten ticari izin alarak karşı tarafa gidebiliyor ve oradaki ürünü getirebiliyorsunuz. Ancak Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kapıda gümrük vergisi almak kaydıyla. Biz bu verginin alınmaması yönünde hem resmi hem de sözlü görüşmeler yaptık. Hem Ticaret Bakanlığımız hem de İçişleri Bakanlığımız sağ olsun takip ediyor. Bir an önce olsun ve gerçekleştirelim istiyoruz. O hareketlilik sağlansın istiyoruz.”