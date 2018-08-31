Kilis’te kuyuya düşen kedi kurtarıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sabah saatlerinde Bilal Habeş Mahallesi'ndeki bir evin su kuyusuna yavru kedi düştü. Kedinin su kuyusuna düştüğünü fark eden ev sahibi Hüseyin Cirnoğlu, telefonla Kilis Belediyesi'ni arayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine eve giden ekipler, yarım saatlik çalışmayla 10 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi çıkardı.
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