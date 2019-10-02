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Kilis’te moto-kamyonetler yine trafikte

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 09:52 | Son Güncelleme

Kilis’te 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binen ve televizyon, bilgisayar, sebze gibi birçok eşyayı motosikletine yükleyen vatandaşlar trafikte tehlike oluşturmaya devam ediyor.Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te kullanılan araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor.

Kilis’te moto-kamyonetler yine trafikte

Kilis’te 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binen ve televizyon, bilgisayar, sebze gibi birçok eşyayı motosikletine yükleyen vatandaşlar trafikte tehlike oluşturmaya devam ediyor.
Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te kullanılan araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletler tehlikeye rağmen yük taşımacılığında da kullanılıyor. 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek trafiğe çıkan vatandaşlar, motosiklete bir de eşyalarını yüklüyor.
Motosiklet sürücülerinden biri, motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte televizyon taşırken, bir başkası da bilgisayar ile monitörünü taşıdı. Başka bir sürücü de motosiklet ile kasa halinde domates taşıdı.
Kilis’te normal karşılanan bu görüntüler trafikte tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Kilis’te moto-kamyonetler yine trafikte

Kilis’te moto-kamyonetler yine trafikte

Kilis’te moto-kamyonetler yine trafikte

Kilis’te moto-kamyonetler yine trafikte

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