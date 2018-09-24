Kilis'te öğrencilere kırtasiye yardımı

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesince, kentte eğitim gören 8 bin öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Mehmet Zeki Taşçı İlkokulunda düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki eğitim kurumlarını düzenli olarak ziyaret ettiklerini söyledi.

Devletin yoğun çabaları sonucu daha okullar açılmadan çocukların kitaplarını sıralarında bulduğunu anlatan Kara, "Fakir öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak açısından biz de Kilis Belediyesi olarak bir yıl yetecek kırtasiye malzemesini çanta içinde öğrencilerimizin tamamına dağıtıyoruz. Türk ve Suriyeli ayırt etmeden bütün öğrencilerimize kırtasiye ve çanta yardımı yapıyoruz." dedi.

Kara, 8 bin civarında öğrenciye kırtasiye yardımında bulundukları, ihtiyaç olması halinde dağıtımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya da öğrencilere verilen desteğin sadece kırtasiye ile sınırlı olmadığını, ayakkabıdan kıyafete varıncaya kadar gereken tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydetti.

