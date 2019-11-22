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Kilis'te öğretmenlere terör örgütlerine karşı bilgilendirme yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut: "Öğretmenlerimize, terörle mücadele bilincini ya da ülkemizin başına bela olan birçok oluşumu iyi anlatabilirsek, onlar da gençlerimize iyi aktarabilir"

KİLİS (AA) - Kilis'te, terörle mücadele çalışmaları kapsamında öğretmenlere seminer verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü iş birliğiyle "Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri" projesi kapsamında 1100 öğretmen, terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı bilgilendirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Güngör tarafından terörle mücadele ile öğrencilerin suç örgütlerinden ve zararlı düşüncelerden korunması, kendi ayakları üzerinde durabilmelerinin sağlanması konularında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanmasında en önemli faktörün öğretmen olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda ilk olarak öğretmenlerimizle bir araya geldik. Öğretmenlerimize, terörle mücadele bilincini ya da ülkemizin başına bela olan birçok oluşumu iyi anlatabilirsek, onlar da gençlerimize iyi aktarabilir. Öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlayarak, ülkemizi terörden arındırılmış çok huzurlu bir yer haline getireceğiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da çeşitli terör faaliyetlerinin içerisinde bulunan kişilerin eğitim ve öğretim ortamlarını sıkıntıya sokmak için uğraştıklarını aktararak, bu nedenle bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı da terör örgütlerinin gençleri kandırıp aralarına katmalarını önlemek amacıyla hayata geçirilen projenin desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın dinamik enerjilerini spor gibi güzel alanlara doğru yöneltebilirsek, bu olayları biz de önlemiş olacağız. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak çalışmalarımız sadece Kilis sınırları içerisinde değil Suriye bölgesinde de devam ediyor. İnanıyorum ki tesisler ne kadar çoğalırsa, o dinamik enerji dediğimiz hadise de o kadar kanalize edilmiş olacaktır."

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Kilis'te öğretmenlere terör örgütlerine karşı bilgilendirme yapıldıKilis'te öğretmenlere terör örgütlerine karşı bilgilendirme yapıldı
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Anahtar Kelimeler:
Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) il emniyet müdürlüğü Kilis

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