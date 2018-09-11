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Kilis'te okula başlayan çocuklara bisiklet

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

"15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında, okula başlayan 110 çocuğa bisiklet verildi

KİLİS (AA) - Kilis'te okula başlayan 110 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Sağlık Bakanlığı ve Kilis Belediyesinin iş birliğinde 24 Nisan'da hayata geçirilen "15 bin eve 15 bin bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bıraktırma sözü verdiren ve okula başlayan 110 çocuk bisikletlerine kavuştu.

Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende çocuklara hediyelerini, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Hasan Kara verdi.

Dülger, törende yaptığı konuşmada, geleceğe yatırım anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Projenin başladığı ilk sıralarda bazı çevreler tarafından "yapamazsınız" diye eleştirildiklerini anımsatan Mustafa Hilmi Dülger, "Biz bu işe başladığımızda '15 bin bisikleti vereceğiz, 15 binlerce gülücük oluşturacağız' dediğimizde kimse inanmamıştı ve bunu bir seçim yatırımı olarak görmüşlerdi. Ancak biz seçime değil geleceğe yatırım yapmayı kendimize görev bildik." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Kara da kampanyanın tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Geçmişte verdikleri her sözün arkasında olduklarını aktaran Kara, şöyle konuştu:

"Bu yolda durmak yok, bisiklet dağıtmaya devam diyoruz. Biz söz verdiğimiz gibi 15 bin eve bisiklet dağıtacağız ve dağıtmaya da devam ediyoruz. Çok önemli bir haftaya başlıyoruz pazartesi okullar açılıyor. Okul hediyesi olarak aldığınız bisikletleri kullanın ama derslerinizi ihmal etmeyin. Bu sizin okul hediyeniz ama derse daha çok çalışmanız için teşvik." dedi.

Hasan Kara, hedeflerinin sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmak olduğunu dile getirerek, projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çocuklara bisikletleri dağıtıldı.

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"15 bin eve 15 bin bisiklet" Kilis Belediyesi Sağlık Bakanlığı

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