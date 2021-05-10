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Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

10.05.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Polis memuru M.T'nin kullandığı 02 AAT 183 plakalı otomobil, çevre yolunda yaya geçidinden yola çıkan Ahmet Yiğit (45) yönetimindeki 79 DF 803 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yiğit, olay yerine çağrılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yiğit'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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