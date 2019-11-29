Kilis’te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kilis- Hatay yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. F.B. yönetimindeki 31 HP 295 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, T.Y.'nin kullandığı 06 FN 0546 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, iki otomobilde hurdaya dönerken, sürücüler ile otomobillerdeki Z.B. ile T.B. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle bir bölümü ulaşıma kapanan yol, otomobillerin kaldırılması ile yeniden açıldı.

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