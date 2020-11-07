Kilis’te paramotor ile uçuşlar yasaklandı

Kilis Valiliği, kent genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetleri 6 ay süreyle yasaklandığını bildirdi.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizin coğrafi ve jeopolitik açıdan hassas bir konumda bulunması ve Suriye’deki karışıklıklar da dikkate alındığında, terörle mücadelenin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, kamu düzeninin sağlanması, huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından ilimiz genelinde her türlü yamaç paraşütü, paramotor ve paratrekking faaliyetleri 6 ay süreyle yasaklanmıştır” denildi.

