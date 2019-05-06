HABER

Kilis'te ramazan coşkusu meydanlara taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:45 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıllarda sınırın Suriye tarafındaki terör odaklarının roket ve füze saldırıları ile sınır hattındaki olaylar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren geçiren ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası huzura kavuşan Kilis'te halk ramazanın ilk gününü meydanlarda geçiriyor - Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut: -"Allah bir daha bu millete o günleri göstermesin. Bundan sonra şehrimizi çok güzel günler bekliyor"

KİLİS (AA) - Suriye'deki terör odaklarının roket ve füze saldırıları ile sınır hattında yaşanan olaylar nedeniyle zor günler geçiren ve Zeytin Dalı Harekatı sayesinden yeniden huzura kavuşan Kilis'te, ramazan coşkusu sokaklara taştı.

Ramazanın ilk iftarının ardından binlerce Türk ve Suriyeli, Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Meydanla bağlantılı cadde ve yollar sahur vaktine kadar trafiğe kapatıldı.

Çocuklar kurulan şişme oyuncaklarda gönüllerince eğlenirken, aileleri de günün yorgunluğunu yöresel çadırlarda dinlenerek attı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis halkının geçtiğimiz yıllarda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Zor günlerin geride kaldığını ifade eden Bulut, "Hamdolsun o günler geride kaldı artık huzurlu ve sakin günler bizleri bekliyor. Caddeyi kapattık vatandaşlarımız ilk gece olmasına rağmen ciddi bir yoğunluk oluşturdu. Bu şekilde sahura kadar devam edecek. Allah bir daha bu millete o günleri göstermesin. Bundan sonra şehrimizi çok güzel günler bekliyor." diye konuştu.

- "Türkiye'nin en uzun AVM'si oluşacak"

Caddeyi ramazan ayı boyunca sahurda trafiğe kapatacaklarını dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Ramazandan sonra da haftada bir gün bu uygulamayı devam ettireceğiz. Burada Türkiye'nin en uzun AVM'si oluşacak. Cumartesi 12.00'dan gece 00.00'a kadar araç trafiğine kapatacağız. Bu yoğunluğu ve canlılığı yaşatacağız. Burada her cumartesi bir alışveriş çılgınlığı yaşanacak. Müşteriler, çarşıya geldiklerinde tatlısından, baharatına, yemeğine kadar tüm ihtiyaçlarını çok makul bir fiyata karşılayabilecek."

Kilislilerden Oğuzhan Güleçoğlu, caddenin trafiğe kapatılmasının esnaf için çok iyi olacağını söyledi.

Kilis'te 30 kişinin şehit olduğunu aktaran Güleçoğlu, devletin, yaptığı operasyonlar sayesinde tüm tehditleri bertaraf ettiğini belirtti.

Adil Bekan da başlatılan uygulamanın güzel bir etkinlik olduğunu ve esnafa çok fayda sağlayacağını vurguladı.

PARTNERÖlmeden mutlaka bunları yapın! Türkiye detayına dikkatÖlmeden mutlaka bunları yapın! Türkiye detayına dikkat
YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunulduYSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu
Şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı'Şehit aileleri ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası Beratı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Geleneksel Ramazan Etkinlikleri" araç trafiğine kapatılması Kilis

En Çok Okunan Haberler

YSK'da kritik oturum başladı!

YSK'da kritik oturum başladı!

İmamoğlu’ndan seçimin yenilenmesi kararıyla ilgili ilk açıklama!

İmamoğlu’ndan seçimin yenilenmesi kararıyla ilgili ilk açıklama!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Ebru Şallı'dan yürek burkan açıklama! Oğlu...

Ebru Şallı'dan yürek burkan açıklama! Oğlu...

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK'dan kanuna aykırı görevlendirme yapanlar hakkında suç duyurusu kararı

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

MHP Başkanlık Divanı'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin ilk açıklama

MHP'den YSK'nın kararına ilk açıklama!

Aslında “Seçim Sandığımız”

Aslında “Seçim Sandığımız”

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.