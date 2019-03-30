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Kilis'te sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:07 | Son Güncelleme

Kilis'te sağanak etkili oldu

KİLİS (AA) - Kilis'te etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle öğleden sonra etkili olan yağış nedeniyle çevre yolunun yanından geçen su kanalı taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri de tıkanan kanallarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, çevredeki binalara ve iş yerlerinin saçaklarının altına girerek, korunmaya çalıştı.

Bu arada kent genelinde etkili olan yağışların, 4 Nisan Perşembe gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Kilis kuvvetli sağanak yağış

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