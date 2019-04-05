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Kilis'te sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:06 | Son Güncelleme

Kilis'te sağanak etkili oldu

KİLİS (AA) - Kilis'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle öğleden sonra etkili olan yağış nedeniyle çevre yolunun yanından geçen su kanalı taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle esnaf da dükkanlara dolan suyun tahliyesi için yardım etti.

Belediye ekipleri de tıkanan kanalizasyon sistemi nedeniyle biriken suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Sürücü ve yayaların zor anlar yaşadığı yağmura hazırlıksız yakalananlar, çevredeki binalara ve iş yerleri önündeki saçakların altına girerek, korunmaya çalıştı.

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