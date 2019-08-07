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Kilis'te sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

Operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te bir eve düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evde 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki, 4 litre katkı maddesi ile dolum yapmakta kullanılan serum hortumları, çeşitli markalara ait etiketler ve Rusça bandrol ele geçirdi.

Ekipler olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kilis operasyon sahte içki

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