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Kilis’te sahte içki operasyonu

04.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Kilis’te sahte içki operasyonu

Kilis’te polisin düzenlediği operasyonda 92 litre sahte içki ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli şekilde başlatılan çalışmalarda, sahte içkilerin imalatını, bulundurmasını ve sevkiyatını sağlayan şahısların yakalanması amacıyla Kilis genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Y.A., M.Ş.

Kilis’te polisin düzenlediği operasyonda 92 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli şekilde başlatılan çalışmalarda, sahte içkilerin imalatını, bulundurmasını ve sevkiyatını sağlayan şahısların yakalanması amacıyla Kilis genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, Y.A., M.Ş. ve Z.A. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramalar neticesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 92 litre sahte içki ele geçirildi.

Kilis’te sahte içki operasyonu

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