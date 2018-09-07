Kilis'te saka kuşu operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te yasa dışı yollardan Suriye'ye götürülmek istenen 400 saka kuşu ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye'ye geçmek için Çobanbey gümrük sahasına gelen kamyonette ihbar üzerine arama gerçekleştirildi.

Arama sonucu araçtaki kafeslerde yaklaşık 400 saka kuşu bulundu.

Kuşları yasa dışı yollardan Suriye'ye çıkarmaya çalışan 2 kişiye 221 bin 46 lira ceza uygulandı, şüpheliler hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Sakalar, teslim edildikleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Kilis İl Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince doğaya salındı.

