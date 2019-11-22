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Kilis'te şehit öğretmenler için gökyüzüne balon bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 13:21 | Son Güncelleme

Kilis'te şehit öğretmenler için gökyüzüne balon bırakıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü programı kapsamında, öğretmenler şehit meslektaşları için gökyüzüne balon bıraktı.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Etkinlik kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen bir grup öğretmen, bir süre ellerinde terör saldırılarında hayatını kaybeden öğretmenlerin isimlerinin bulunduğu balonla bekledi. Daha sonra şehit meslektaşlarının isimlerini okuyarak hep birlikte "Burada" diye bağıran öğretmenler, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu balonları dualar ederek gökyüzüne bıraktı.

Okulun Müdür Yardımcısı Emrah Gezeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ebediyete intikal eden tüm şehit öğretmenleri anmak ve asla unutmayacaklarını herkese göstermek istediklerini anlatarak "Tüm terör örgütlerine ve hain şer odaklarına bir kere daha bunu anlatmak istiyoruz. Bu gerçeği onların yüzlerine tokat gibi çarpmak amacıyla bugün buradayız." diye konuştu.

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