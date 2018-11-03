Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, askerden yeni gelen Akif ve ağabeyi Özbey Uyanık, tarlalarında çalıştığı sırada yanlarına gelen N.E. ile alacak verecek meselesinden tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.E'nin tabancayla ateş ettiği Akif Uyanık (22) yaralandı.
Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Uyanık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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