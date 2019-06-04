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Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

KİLİS (AA) - Kilis'te çıkan silahlı kavgada vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Aydın Arpaç (35) ağır yaralandı.

Arpaç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak R. A. ile kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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1 ölü Kilis Silahlı kavga

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