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Kilis'te sobadan zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

KİLİS'te, sobadan sızan karbonmokosit gazından zehirlenen Ökkeş Gürsever (84) hayatını kaybetti, eşi Şerife Gürsever (82) ise hastanede tedaviye alındı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, sobadan sızan karbonmokosit gazından zehirlenen Ökkeş Gürsever (84) hayatını kaybetti, eşi Şerife Gürsever (82) ise hastanede tedaviye alındı.

Bölük Mahallesi'nde oturan Şerife ve Ökkeş Gürsever çifti akşam saatlerinde sobayı yakarak uykuya daldı. Bir süre sonra eve gelen yakınları kapıyı açan olmayınca durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kapıyı açarak girdiği evde yaşlı çifti hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten Ökkeş Gürsever'in yaşamını yitirdiği, eşi Şerife Gürsever'in ise baygın olduğu belirlendi. Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen Şerife Gürsever'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ökkeş Gürsever'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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