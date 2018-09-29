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Kilis’te Suriyeli çocuklara ‘Sınırsız Şenlik’ etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) ULUSLARASI Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ile İHH İnsani Yardım Vakfı'nın öncülüğünde Kilis' Öncüpınar konteyner kentinde Suriyeli çocuklara yönelik Sınırsız Şenlik' etkinliği düzenlendi.

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) ULUSLARASI Mülteci Hakları Derneği (UMHD) ile İHH İnsani Yardım Vakfı'nın öncülüğünde Kilis' Öncüpınar konteyner kentinde Suriyeli çocuklara yönelik Sınırsız Şenlik' etkinliği düzenlendi. UMHD, Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki savaş mağduru çocuklar için bu yıl ikinci kez düzenlediği etkinlik Kilis?in karşısındaki Azez, Mare, Burakatı, Dabık, Soran, Bab, Bizia, Kabbasin ve Çobanbey beldelerinde düzenlendi. Türkiye'den gelen UMHD gönüllü ekipleri sokak oyunları, filmler, gösteriler, deney atölyeleri ve yarışmalar düzenleyerek çocukları doyasıya eğlendirdi. Suriye'de 13 gün süren etkinliklerin ardından Kilis'te bulunan Öncüpınar Konteyner kentinde Suriyeli çocuklara yönelik 'Sınırsız Şenlik' etkinliği düzenlendi. Buradaki etkinliğe UMHD Başkanı Uğur Yıldız, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile diğer yetkililer katıldı. UMHD Başkanı Uğur Yıldız, kardeşliğin gereği olarak Türkiye'de de, Suriye'de de dünyanın her hangi bir yerinde de hep beraber olduklarını söyledi. İHH Kilis Ofisi Koordinatörü Serkan Ökten, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ile İHH'nın 13 gündür Suriye?de etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, Bu yıl ikincisi olan sınırsız şenliğin inşallah önümüzdeki yıl üçüncüsünü yapmayı planlıyoruz dedi.

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