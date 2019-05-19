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Kilis'te, Suriyelilerin bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'den Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Kilis'te, Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE'den Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.
Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin dün başlayan geçişleri bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelenler uzun kuyruk oluşturdu ve işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine geçiş yaptı.
Dün işlem yaptıran 750 kişinin geçiş yaptığı Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturarak ülkesine geçmek için bekleyen Suriyelilerin 15 yaş altı çocuklarının aşılarının yapılım yapılmadığı da görevliler tarafından kontrol edildi.

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Kilis'te, Suriyelilerin bayram yoğunluğuKilis'te, Suriyelilerin bayram yoğunluğuKilis'te, Suriyelilerin bayram yoğunluğuKilis'te, Suriyelilerin bayram yoğunluğu

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