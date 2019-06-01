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Kilis'te Suriyelilerin iş yeri yandı, 1 milyon liralık zarar oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 15:00 | Son Güncelleme

KİLİS'te, Suriyelilere ait bir indirim mağazasının depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, Suriyelilere ait bir indirim mağazasının depo bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalede güçlük çektiği yangında yaralanan olmazken, yaklaşık 1 milyon liralık zarar oluştuğu öğrenildi.

Yangın dün gece geç saatlerde 7 Aralık Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. 3 katlı binanın zemin katındaki Suriyelilere ait, plastik eşya satışı yapılan indirim mağazasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm mağazayı sardı. Çevredekiler yangını itfaiyeye bildirdi. Zaman zaman küçük çapta patlamaların yaşandığı yangına itfaiye müdahale etmekte güçlük çekti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmazken, işyeri kullanılmaz hale geldi. İş yerindeki hasarın 1 milyon lira olduğu tahmin edilirken, ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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