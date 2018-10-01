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Kilis'te TAMEB Projesi'nde eğitim alan kursiyerlere sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

Kilis'te TAMEB Projesi'nde eğitim alan kursiyerlere sertifika

KİLİS (AA) - Türk-Alman Mesleki Beceri Geliştirme Projesi (TAMEB) kapsamında eğitim alan 100 kursiyere sertifikaları verildi.

Kilis Belediyesi Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi'nde "temel iş sağlığı ve güvenliği", "bilgisayar" ve "gastronomi" eğitimini tamamlayan 100 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, dünyanın kavga ve savaşla uğraştığını ancak Türk milletinin barış için çabaladığını ve birlikte yaşamaya gayret ettiğini söyledi.

SEQUA Türkiye Direktörü Aynur Kuytu da proje sayesinde hem Türk hem de Suriyelilerin birlikte eğitim görmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sertifika dağıtımının ardından SEQUA ekibi, Kilis Belediyesi Topçuoğlu Bayan Meslek Zenginleştirme Merkezi'ndeki derslikleri gezdi.

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Kilis Kilis Belediyesi SEQUA TAMEB projesi

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