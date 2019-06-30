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Kilis'te tekstil atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 01:22 | Son Güncelleme

Kilis'te tekstil atölyesinde yangın

KİLİS (AA) - Kilis'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kazım Karabekir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Meydanı Demirkurt Sokak'ta Selim Ateşlioğlu'na ait tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi sonucu yangın mahalline çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yerleşim birimindeki yangının evlere sıçramaması için mahallelinin desteğiyle yoğun çaba sarf ediliyor.

Atölyede hafta sonu olması nedeniyle kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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Kilis tekstil atölyesinde yangın

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