Kilis'te terör operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu iddia edilen Suriyeli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Şüphelinin kent merkezinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriyeli Muhammed A. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.
MHP'den ittifak kararı!
PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar
15 yaşında evden kaçtı polisi görünce yaptığı şey şoke etti!
‘Dr. BumBum’ cinayetten yargılanacak
Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!
CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!
Zenginlerin yeni akımı! Beyinlerini donduruyorlar
Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum