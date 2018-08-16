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Kilis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu iddia edilen Suriyeli gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu iddia edilen Suriyeli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Şüphelinin kent merkezinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriyeli Muhammed A. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Kilis operasyon Suriyeli terör örgütü PKK/PYD

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