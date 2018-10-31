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Kilis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 16:47 | Son Güncelleme

Suriye sınırında yabancı uyruklu bir kişi yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Suriye sınırında yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğu değerlendirilen bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Akıncı Köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, M.N'yi ülkeye giriş yaptığı sırada yakaladı.

Kimlik kontrolünde Afganistan uyruklu Hollanda vatandaşı olduğu belirlenen şüpheli, emniyete götürüldü.

Zanlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkartıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul'a gönderildi.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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