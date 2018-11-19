HABER

Kilis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğu değerlendirilen bir kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

İnanlı köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, H.İ.M'yi ülkeye girdiği sırada yakaladı.

Kimlik kontrolünde Mısır vatandaşı olduğu belirlenen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması TöreniTürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni
İstanbul'da balerin heykeline tecavüz girişimiİstanbul'da balerin heykeline tecavüz girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kilis Mısır vatandaşı terör örgütü DEAŞ

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Patara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zor

Patara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zor

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı

Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.