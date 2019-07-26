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Kilis'te terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan 3 kişinin Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibat halinde olduğunu belirledi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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