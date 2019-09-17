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Kilis’te tonlarca sahte gübre ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 12:17 | Son Güncelleme

Kilis’te jandarma ekipleri bir depoya düzenledikleri baskında 53 ton sahte gübre ele geçirdi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ebulüle Mahallesi’nde H.Ç.

Kilis’te tonlarca sahte gübre ele geçirildi

Kilis’te jandarma ekipleri bir depoya düzenledikleri baskında 53 ton sahte gübre ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ebulüle Mahallesi’nde H.Ç. ile Ö.Ü.’ye ait depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasaya sürülmek üzere bekletilen 53 ton sahte gübre ele geçirildi. Gübrenin sevk ve satışında kullanılan ve sahte olduğu değerlendirilen fatura ile sevk irsaliyesi de ele geçirildi. Yapılan baskında H.Ç. ile Ö.Ü. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Kilis’te tonlarca sahte gübre ele geçirildi

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