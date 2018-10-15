Kilis'te toz bulutu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Kilis'te günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, sabah saatlerinde Kilis'te etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı kentte yaşayanlar, nefes almakta güçlük çekti. Araçlarının ışıklarıyla ilerleyen sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.
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