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Kilis'te toz bulutu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 09:33 | Son Güncelleme

SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Kilis'te günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kilis'te toz bulutu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - SURİYE üzerinden gelen toz bulutu, Kilis'te günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, sabah saatlerinde Kilis'te etkili oldu. Görüş mesafesinin azaldığı kentte yaşayanlar, nefes almakta güçlük çekti. Araçlarının ışıklarıyla ilerleyen sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.

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Kilis'te toz bulutuKilis'te toz bulutuKilis'te toz bulutuKilis'te toz bulutu

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