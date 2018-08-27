Kilis'te trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İsmet A. yönetimindeki 31 Z 6154 plakalı hafif ticari araç, Kilis-Hatay karayolu Hisar köyü yol ayırımında Halil Özçelik idaresindeki 27 SZ 589 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özçelik ile motosiklette bulunan eşi Hacer, gelini Burçin (19) ve torunu Berkey Özçelik (1) 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Burçin Özçelik yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü İsmet A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!
Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu
Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim
Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası
Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!
Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum