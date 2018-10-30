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Kilis'te trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 09:33 | Son Güncelleme

Motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Doğan Yılmaz (72) idaresindeki 34 SKK 28 plakalı hafif ticari araç, Kilis-İslahiye karayolu kent girişinde karşı yönden gelen Ahmet Orhan'ın (26) kullandığı 79 AS 035 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Orhan ve motosikletteki Mehmet Kılınç (66) ile hafif ticari araçtaki Ülger Yılmaz (70), 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Yılmaz, gazetecilere, diyalize girecek eşini hastaneye götürdüğü sırada kaza olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
hafif ticari araç Kilis Motosiklet trafik kazası

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