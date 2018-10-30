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Kilis'te trafik kazası 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 10:59 | Son Güncelleme

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS'te motosiklet ile hafif ticareti aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS'te motosiklet ile hafif ticareti aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Kilis- İslahiye karayolunda meydana geldi. Doğan Yılmaz (72) yönetimindeki 34 SKK 28 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Orhan (26) yönetimindeki 79 AS 035 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ülger Yılmaz (70) ile motosiklet sürücüsü Ahmet Orhan ve motosikletin arkasında oturan Mehmet Kılınç (68) yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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