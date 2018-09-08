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Kilis'te trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

Kilis'te trafik kazası: 4 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir kamyonetin devrilmesi sonucu Suriyeli 4 tarım işçisi yaralandı.

79 DP 735 plakalı kamyonet, Musabeyli-Kilis karayolu Kocabeyli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Yaralanan Suriyeli Avaş Guro, Emine Allavi, İbrahim el-Muhammed ve Halil Ennesif, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis kamyonet

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