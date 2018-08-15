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Kilis'te trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 19:36 | Son Güncelleme

Kilis'te trafik kazası: 7 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Muhammed Hallabiye idaresindeki 79 MA 595 plakalı kamyonet, Elbeyli-Kilis karayolu Şehit Mehmet Türbesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü ile Şerif, Yusuf, Hasan ve Abdullah Fettah Hallabiye, Abüsselam ve Ali el-Hassan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elbeyli-Kilis Karayolu Kilis Şehit Mehmet Türbesi trafik kazası

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