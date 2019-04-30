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Kilis'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

Kilis'te traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı.

İsmail Pekmezci'nin (49) kullandığı 27 E 7604 plakalı traktör Polateli-Kızılgöl Köyü bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan sürücü ile yanında bulunan Musa Yılmaz, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Pekmezci, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Musa Yılmaz'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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1 Ölü 1 Yaralı Kilis trafik kazası Traktör Kazası

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