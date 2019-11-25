Kilis'te, Türk ve Suriyeli öğrencilerin eğitimi masaya yatırıldı

"Üniversite sınavında veya LGS'de ya da bu tarz sınavlarda öğrencinin sadece ne kadar puan aldığına, matematikten kaç net çıkardığına odaklanıyoruz. Hem anne babalar hem de eğitimciler olarak bütün enerjimizi buna sarf ediyoruz. Böyle olunca bir öğrenci birçok düşünür ve yazarı öğreniyorum diyor, evet öğreniyor ama bunları okumuyor. Davranış değişikliği oluşturabilmek dediğimiz şey bilgiyi gasbetmek değildir. Çağdaş sosyal psikologlardan birisi olan Erich Fromm bunu gaspçılık olarak tanımlar. Bu bir davranış değişikliği olayı değildir. Bilgi olmadan olmaz ama o bilgi sadece zihinlerimizde kalır ve eğer davranışlarımıza dönüşmezse burada problem olur. Bunun için salt akademik başarıya odaklanmayı ülke ve insanlar için önemli bir sorun olarak gördüğümü burada açıkça ifade etmek istiyorum."

Eğitimin sadece akademik başarıya odaklanmasının yanlış olduğunu anlatan Karacoşkun, şöyle devam etti:

- "Eğitim, çocukları aydınlatır"

UNHCR Toplum Odaklı Koruma Müdürü Andrea Ingham ise güvenlik arayışıyla gelen çok sayıda kadın ve çocuklara kapılarını açmış bir sınır kentinde olmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Dikkate değer cömertliği ve 2023 eğitim vizyonuyla uyumlu olarak eğitime daha fazla yer vermeyi teşvik etme girişimleriyle Kilis'in kendilerini etkilediğini aktaran Andrea Ingham, şöyle konuştu:

"Eğitim öncelikle çocukları risklerden koruduğu için çok önemlidir. Üretken, doyurucu ve doyumsuz bir yaşam sürmeleri onlara bilgi ve beceriler vererek çocukları güçlendirir. Eğitim, çocukları aydınlatır, kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı öğrenmelerini sağlar. Mültecilere ilişkin küresel mutabakat ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gündemi doğrultusunda UNCHR, tüm mültecilerin kapsayıcı ve kaliteli eğitim alabilmeleri için koşulları ortaklıkları işbirliğini ve yaklaşımları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu küresel yaklaşım mültecilerin mümkün olan her yerde ulusal eğitim sistemlerine tam olarak entegre olmalarını, yerlerinden olma ve yaşamlarının geri kalanından ömür boyu öğrenme fırsatıyla desteklenmelerini sağlar. Kilis'te bu kadar çok sayıda mültecinin varlığını kamu kurumlarına verdiği baskının farkındayız. UNCHR olarak bu kurumları destekleme taahhüdümüzü yeniden belirtmek isteriz."