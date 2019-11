Kilis'te, Türk ve Suriyeli öğrencilerin eğitimi masaya yatırıldı

"Eğitim öncelikle çocukları risklerden koruduğu için çok önemlidir. Üretken, doyurucu ve doyumsuz bir yaşam sürmeleri onlara bilgi ve beceriler vererek çocukları güçlendirir. Eğitim, çocukları aydınlatır, kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı öğrenmelerini sağlar. Mültecilere ilişkin küresel mutabakat ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gündemi doğrultusunda UNCHR, tüm mültecilerin kapsayıcı ve kaliteli eğitim alabilmeleri için koşulları ortaklıkları işbirliğini ve yaklaşımları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu küresel yaklaşım mültecilerin mümkün olan her yerde ulusal eğitim sistemlerine tam olarak entegre olmalarını, yerlerinden olma ve yaşamlarının geri kalanından ömür boyu öğrenme fırsatıyla desteklenmelerini sağlar. Kilis'te bu kadar çok sayıda mültecinin varlığını kamu kurumlarına verdiği baskının farkındayız. UNCHR olarak bu kurumları destekleme taahhüdümüzü yeniden belirtmek isteriz."

Andrea Ingham, bugün Kilis'ten daha fazla başarı öyküleri çıkarmak için bir araya geldiklerini hatırlatarak elde edilen başarıların bireysel kararlılık, ailelerin desteği, yerel topluluk, öğretmenler ve yerel otoriteler sayesinde mümkün olacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da "Herkes için eğitim" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında düzenlenen çalıştaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

Amaçlarının kentteki eğitimi her yönüyle konuşmak ve eğitimle ilgili yaşanan sosyal uyum sorunlarını tartışmak, çözüm önerileri üretmek olduğunu vurgulayan Akkurt, "Kilis'te eğitim başlığını her yönüyle masaya yatıracağımız çalıştay için oluşturduğumuz çalışma masaları, her okul ve kurum türü özelinde olup, sorunlar daha detaylı ve farklı açılardan değerlendirilerek, çözüm önerileri daha spesifik ve uygulanabilir özelikte olması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Akkurt, çalıştayın iki gün süreceğini ve 11 çalışma masası oluşturulduğunu ifade ederek masaların okul öncesi eğitimden hayat boyu öğrenmeye kadar bütün kademeleri kapsadığını sözlerine ekledi.