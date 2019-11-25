HABER

Kilis'te, Türk ve Suriyeli öğrencilerin eğitimi masaya yatırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle düzenlenen "Kilis Eğitim Çalıştayı" başladı

KİLİS (AA) - Kilis'te, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle eğitim çalıştayı düzenlendi.

Kentteki Türk ve Suriyeli öğrencilerin eğitimine katkı sunmak amacıyla KİYÜ Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kilis Eğitim Çalıştayı"nda konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, eğitimin genel anlamının "istendik davranışlar oluşturma süreci" diye tanımlandığını ifade etti.

Eğitimin sadece akademik başarıya odaklanmasının yanlış olduğunu anlatan Karacoşkun, şöyle devam etti:

"Üniversite sınavında veya LGS'de ya da bu tarz sınavlarda öğrencinin sadece ne kadar puan aldığına, matematikten kaç net çıkardığına odaklanıyoruz. Hem anne babalar hem de eğitimciler olarak bütün enerjimizi buna sarf ediyoruz. Böyle olunca bir öğrenci birçok düşünür ve yazarı öğreniyorum diyor, evet öğreniyor ama bunları okumuyor. Davranış değişikliği oluşturabilmek dediğimiz şey bilgiyi gasbetmek değildir. Çağdaş sosyal psikologlardan birisi olan Erich Fromm bunu gaspçılık olarak tanımlar. Bu bir davranış değişikliği olayı değildir. Bilgi olmadan olmaz ama o bilgi sadece zihinlerimizde kalır ve eğer davranışlarımıza dönüşmezse burada problem olur. Bunun için salt akademik başarıya odaklanmayı ülke ve insanlar için önemli bir sorun olarak gördüğümü burada açıkça ifade etmek istiyorum."

- "Eğitim, çocukları aydınlatır"

UNHCR Toplum Odaklı Koruma Müdürü Andrea Ingham ise güvenlik arayışıyla gelen çok sayıda kadın ve çocuklara kapılarını açmış bir sınır kentinde olmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Dikkate değer cömertliği ve 2023 eğitim vizyonuyla uyumlu olarak eğitime daha fazla yer vermeyi teşvik etme girişimleriyle Kilis'in kendilerini etkilediğini aktaran Andrea Ingham, şöyle konuştu:

"Eğitim öncelikle çocukları risklerden koruduğu için çok önemlidir. Üretken, doyurucu ve doyumsuz bir yaşam sürmeleri onlara bilgi ve beceriler vererek çocukları güçlendirir. Eğitim, çocukları aydınlatır, kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı öğrenmelerini sağlar. Mültecilere ilişkin küresel mutabakat ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gündemi doğrultusunda UNCHR, tüm mültecilerin kapsayıcı ve kaliteli eğitim alabilmeleri için koşulları ortaklıkları işbirliğini ve yaklaşımları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu küresel yaklaşım mültecilerin mümkün olan her yerde ulusal eğitim sistemlerine tam olarak entegre olmalarını, yerlerinden olma ve yaşamlarının geri kalanından ömür boyu öğrenme fırsatıyla desteklenmelerini sağlar. Kilis'te bu kadar çok sayıda mültecinin varlığını kamu kurumlarına verdiği baskının farkındayız. UNCHR olarak bu kurumları destekleme taahhüdümüzü yeniden belirtmek isteriz."

Andrea Ingham, bugün Kilis'ten daha fazla başarı öyküleri çıkarmak için bir araya geldiklerini hatırlatarak elde edilen başarıların bireysel kararlılık, ailelerin desteği, yerel topluluk, öğretmenler ve yerel otoriteler sayesinde mümkün olacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da "Herkes için eğitim" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında düzenlenen çalıştaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirtti.

Amaçlarının kentteki eğitimi her yönüyle konuşmak ve eğitimle ilgili yaşanan sosyal uyum sorunlarını tartışmak, çözüm önerileri üretmek olduğunu vurgulayan Akkurt, "Kilis'te eğitim başlığını her yönüyle masaya yatıracağımız çalıştay için oluşturduğumuz çalışma masaları, her okul ve kurum türü özelinde olup, sorunlar daha detaylı ve farklı açılardan değerlendirilerek, çözüm önerileri daha spesifik ve uygulanabilir özelikte olması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Akkurt, çalıştayın iki gün süreceğini ve 11 çalışma masası oluşturulduğunu ifade ederek masaların okul öncesi eğitimden hayat boyu öğrenmeye kadar bütün kademeleri kapsadığını sözlerine ekledi.

PARTNERGizli plan sonu oldu!Gizli plan sonu oldu!
Siirt’te teröristlere yardım eden 1 kişi tutuklandıSiirt’te teröristlere yardım eden 1 kişi tutuklandı
Denizli’nin gizli güzelliği: ‘Güney Şelalesi’Denizli’nin gizli güzelliği: ‘Güney Şelalesi’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eğitim Çalıştayı Kilis UNCHR UNHCR Toplum Odaklı Koruma Müdürü Andrea Ingham

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Türkiye ve Rusya'dan Fırat'ın doğusunda 11. kara devriyesi

Türkiye ve Rusya'dan Fırat'ın doğusunda 11. kara devriyesi

Deniz Zeyrek Habertürk'te canlı yayını terk etti

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.