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Kilis'te üreticilere süt sağım makinesi dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS'te, GAP idaresinin desteğiyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı.^ Süt sağım makinelerinin dağıtımı için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS'te, GAP idaresinin desteğiyle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerine süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı.^ Süt sağım makinelerinin dağıtımı için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, her zaman çiftçi ile üreticilerin yanında olduklarını ifade ederek, ?Kurum olarak çiftçilerimize yardımcı olmak için kurulan bir kuruluşuz. Tüm teşkilatlarımız, ülkemiz tarımına hizmet etmek üretimi attırmak, sürdürülebilirliğini attırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimiz çiftçilerine farklı sektörlerde, bitkisel üretimde, hayvancılıkta sebzecilikte destekliyoruz, desteklemeye de devam ediyoruz. Bugünde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine hazırladığımız projede bir aradayız. Proje kapsamında süt sağım makineleri, hayvan refahı için dağıttığımız yataklar, dezenfektanlar, travaylardan oluşmaktadır dedi. Milletvekili Ahmet Salih Dal da sağım makinelerinin çiftçilere hayırlı olması dileklerinde bulunarak, İktidarımız döneminde çiftçilerin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle her zaman çiftçilerimizi, hayvan yetiştiricilerimizin yanlarındayız dedi. Kilis Valisi Recep Soytürk?te Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyelerinden müracaat eden herkese GAP idaresinin de desteğiyle süt sağım makinelerini dağıttıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından çiftçilere sağım makineleri dağıtıldı.

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