Kilis'te uyuşturucu operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen operasyonda 46 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kocabeyli köyü girişinde, Suriye uyruklu M.A'nın kullandığı 79 DY 464 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, 46 kilo 200 gram esrar ile 8 bin 500 Suriye lirası, 4 bin 200 ABD doları ve 850 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

