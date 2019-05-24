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Kilis'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

İş yerinde 19 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iş yerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnnaplıkütah Mahallesi'nde Ş.Ö.A'ya it iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla Ş.A.Ö, gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada ise 19 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kilis narkotik şube uyuşturucu operasyonu

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