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  4. Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu M.H, A.K, A.K, A.M.S.E, R.O, M.O. ve H.A'nın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin araç ve evlerinde, 135 bin 300 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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