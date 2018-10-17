Kilis'te yağışlar zeytine yaradı

KİLİS (AA) - Kilis'te sabah etkili olan yağış, kuraklık endişesi yaşayan zeytin üreticilerini sevindirdi.

Bölgede yaklaşık 4 aydır yağış görülmemesi nedeniyle zor günler yaşayan çiftçiler, yağmur sayesinde zeytinleri için umutlandı.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ayın ardından yağışların yeniden başlamasının çiftçileri çok sevindirdiğini belirtti.

Yağış olmadığı için çiftçinin arazideki zeytinlerini hasat edemediğini anlatan Polat, "Bugün yağan yağmur bizi çok sevindirdi. Dört gözle bu yağışı bekliyorduk. Yağışın ardından 4-5 gün içinde zeytin hasadı başlayacaktır. Yağmurun yağması zeytin hasadının başlaması demektir." diye konuştu.

Polat, kuraklık nedeniyle yaklaşık 2 yıldır tam anlamıyla verim alamadıklarını ifade ederek, bugünkü yağmurun ümitlerini artırdığını, yağışların devam etmesi durumunda ürünün kalitesinin artacağını söyledi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da ilkbaharda yağışların bol olması sonucu zeytinlerin çiçeklenmesi ve tane tutmasının gayet iyi olduğunu aktardı.