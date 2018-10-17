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Kilis'te yağışlar zeytine yaradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:11 | Son Güncelleme

Kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, sabah etkili olan yağışla büyük sevinç yaşadı

KİLİS (AA) - Kilis'te sabah etkili olan yağış, kuraklık endişesi yaşayan zeytin üreticilerini sevindirdi.

Bölgede yaklaşık 4 aydır yağış görülmemesi nedeniyle zor günler yaşayan çiftçiler, yağmur sayesinde zeytinleri için umutlandı.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 ayın ardından yağışların yeniden başlamasının çiftçileri çok sevindirdiğini belirtti.

Yağış olmadığı için çiftçinin arazideki zeytinlerini hasat edemediğini anlatan Polat, "Bugün yağan yağmur bizi çok sevindirdi. Dört gözle bu yağışı bekliyorduk. Yağışın ardından 4-5 gün içinde zeytin hasadı başlayacaktır. Yağmurun yağması zeytin hasadının başlaması demektir." diye konuştu.

Polat, kuraklık nedeniyle yaklaşık 2 yıldır tam anlamıyla verim alamadıklarını ifade ederek, bugünkü yağmurun ümitlerini artırdığını, yağışların devam etmesi durumunda ürünün kalitesinin artacağını söyledi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu da ilkbaharda yağışların bol olması sonucu zeytinlerin çiçeklenmesi ve tane tutmasının gayet iyi olduğunu aktardı.

Sonbahar döneminde beklenen yağışın gerçekleşmemesi nedeniyle zeytinlerde su kaybı ve buruşmalar meydana geldiğini ifade eden Şekeroğlu, yağışların zeytin verimini artırmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ise Kilis merkez ve ilçelerinde yaklaşık 280 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını söyledi.

Yağışların ardından üreticilerin büyük mutluluk yaşadığını vurgulayan Özdemir, yaklaşık 4 aydır yağış olmaması nedeniyle çiftçilerin diğer ürünlerden beklediği verimi alamadığını belirerek, zeytinin bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından birisi olduğunu anlattı.

Özdemir, çiftçilerin diğer ürünlerden ettiği zararı yağışların ardından başlayacakları zeytin hasadıyla telafi etmesini umduklarını sözlerine ekledi.

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