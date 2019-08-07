HABER

Kilis’te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

KİLİS'te polisin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile gözaltına aldığı yabancı uyruklu R.A.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te polisin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile gözaltına aldığı yabancı uyruklu R.A. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A.'nın Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğunu belirledi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, R.A. tutuklandı.

PARTNERTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyorTam 70 tane çıktı! Bu kadın iğne yumurtluyor
Konya’da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8 gözaltıKonya’da oyuncak ayıdan bomba çıktı: 8 gözaltı
Bingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'i arananlar listesindeBingöl'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'i arananlar listesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.