Kilis’te yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te polisin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile gözaltına aldığı yabancı uyruklu R.A. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan yabancı uyruklu R.A.'nın Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde olduğunu belirledi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, R.A. tutuklandı.

