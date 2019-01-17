HABER

Kilis'te yangın; apartmanda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 18:04 | Son Güncelleme

KİLİS'te, apartman dairesinde çıkan yangında 14 kişi binada mahsur kaldı.

Kilis'te yangın; apartmanda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, apartman dairesinde çıkan yangında 14 kişi binada mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarıp, yangını söndürdü. Yangında evde büyük hasar oluştu.
Helvacıoğlu Mahallesi'ndeki konutlarda bulunan apartman dairesinde öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, ilk olarak yangın nedeniyle binada mahsur kaldığı belirlenen 14 kişiyi apartmandan tahliye etti. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında evde büyük hasar oluştu. Olay yerine gelerek inceleme yapan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, itfaiye erlerini özverili çalışmasından dolayı kutladı.

FOTOĞRAFLI

Kilis'te yangın; apartmanda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldıKilis'te yangın; apartmanda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldıKilis'te yangın; apartmanda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldıKilis'te yangın; apartmanda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Balkonda iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandıBalkonda iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
Komşunun görüntülediği hırsızlar yakalandıKomşunun görüntülediği hırsızlar yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.