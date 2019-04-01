Kilis'te, yeni belediye başkanı görevi devraldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı görevine seçilen AK Parti'li Mehmet Abdi Bulut, görevi mevcut belediye başkanı Hasan Kara'dan devraldı.

Kilis'te daha önce 2 dönem belediye başkanlığı yapan ve dün yapılan seçimlere de AK Parti adayı olarak katılan Mehmet Abdi Bulut, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan isim oldu. Mehmet Abdi Bulut, bu sabah beraberindeki çok sayıda partili ile birlikte Kilis Belediyesi'ne geldi. Taraftarları tarafından alkışlar eşliğinde gelen Mehmet Abdi Bulut'u, belediye girişinde mevcut başkan AK Partili Hasan Kara çiçeklerle karşıladı.

Hasan Kara, seçimlerin AK Parti’nin zaferi ile sonuçlandığını belirterek, göreve seçilen Bulut'u kutladı.

Görevi devralan Mehmet Abdi Bulut ise Hasan Kara'ya kente hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "İnşallah hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Taşın üzerine taş koymaya geldik. Seçim meydanlarında verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Kilisliler rahat olsunlar, güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.

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