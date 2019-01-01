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Kilis'te yılın ilk bebeği dünyaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 03:14 | Son Güncelleme

Kilis'te yılın ilk bebeği dünyaya geldi

KİLİS (AA) - Kilis'te 2019 yılının ilk bebeği doğdu.

Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde İrem-İsmail Akça çiftinin ilk çocuğu olarak 3 kilo 110 gram ağırlığında doğan bebeğe "Cihangir" adı verildi.

Baba İsmail Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeni yılda doğum yapmış tüm anne ve babaları tebrik ediyorum. Benim ilk çocuğum erkek oldu ve buna çok seviniyorum. Benim için önemli olan sağlıklı olması. Herkesin yeni yılı kutlu olsun." diye konuştu.

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