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Kilis'te yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Kilis'te yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

KİLİS (AA) - Kilis'te kent merkezi ile ilçelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.

Yetkililer, sürücülere yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
görüş mesafesi Kilis yoğun sis

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